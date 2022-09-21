Частичная мобилизация в РФ: президент Чехии заявил о необходимости увеличения помощи Украине

Президент Чехии подчеркнул, что помощь должна относиться не только к военной сфере.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо увеличить помощь Украине, в ответ на заявление Владимира Путина о начале частичной мобилизации в России.
Об этом в Twitter сообщил представитель президента Иржи Овчачек.
"Российская мобилизация, очевидно, является следствием последних военных успехов Украины", — говорится в сообщении.
Земан заявил, что адекватным ответом было бы увеличение помощи Украине. Он также отметил, что помощь должна относиться не только к военной сфере.
Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию, эксперты объяснили ее последствия для Украины и РФ.
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