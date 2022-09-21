Частичная мобилизация в РФ: "Россияне не готовы воевать за больные фантазии Путина" — эксперт

В России после оглашения Путиным частичной мобилизации люди уже начали выходить на первые протесты.

После оглашения Владимиром Путиным частичной мобилизации в России, количество недовольных таким решением граждан вырастет, а в армии могут произойти бунты.

Об этом эксклюзивно ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Когда начнется частичная мобилизация, но так или иначе, это принудительная мобилизация, частичная, но принудительная, именно тогда начнется рост процента недовольных происходящим, даже те, кто поддерживал Путина, они будут недовольны. Потому что теперь они будут вынуждены погибать за его кровавые авантюры, потому что они могут вернуться домой калекой, без руки или без ноги, именно потому, что у него есть больные фантазии, на это не многие готовы идти, как мы видим, согласно показателям добровольной мобилизации. Если мы говорим о нынешней обязательной, то не исключенные бунты на уровне подразделения, взвода, или бунты на уровне воинской части", — отметил эксперт.

По словам Коваленко, издавая указ о частичной мобилизации, Путин не решил ни одну из своих проблем. Но создал десятки новых.

Напомним, сегодня, 21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Позже россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации.

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