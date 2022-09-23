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Частичная мобилизация в России существенного результата в войне против Украины не даст – военный аналитик

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Частичная мобилизация в России существенного результата в войне против Украины не даст – военный аналитик

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

В стратегическом итоге мобилизация в РФ результата не даст. Поскольку у них нет фундаментальных вещей.

Частичная мобилизация в России существенного результата в войне против Украины не даст. Нет оснований для того, чтобы русская армия стала технологичной.

Так считает военный аналитик Петр Черник, об этом он рассказал в интервью изданию "Униан".

"Поможет ли эта мобилизация россиянам в войне? В стратегическом итоге нет, ведь у них нет фундаментальных вещей. В частности, оснований для того, чтобы армия была технологичной. Фактически все лучшее, что у них было, уже уничтожено в Украине. Поэтому в бой они будут бросать хлам. Но это все равно будет много работы для наших военнослужащих. Ведь сражается не танк, не пушка, а человек. Поэтому к тому, что нам предстоит тяжелая война, нужно отнестись очень серьезно. Недооценивать не стоит”, — подчеркнул Петр Черник.

Напомним, что оккупанты обстреляли Николаев из "Смерчей" и систем С-300.

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