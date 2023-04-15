Частичная, общая или полная мобилизация: контрнаступление и призыв, как будут вручать повестки

Усилится ли мобилизация в апреле 2023 года, где теперь будут вручать повестки, как будут проходить медкомиссию призывники, другие вопросы, которые беспокоят военных, в материале ТСН.ua

Состоится ли усиление призыва в апреле 2023 года

Планы мобилизации согласовываются высшим военно-политическим руководством, они зависят от необходимости доукомплектования Вооруженных сил Украины. Эта информация закрыта от широкой огласки.

Повлияет ли на мобилизацию контрнаступление ВСУ

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, идет подготовка к контрнаступлению с целью освобождения от российских захватчиков украинских территорий. Контрнатсуп может начаться в конце апреля-мая, однако об усилении мобилизации на фоне контрнаступления ничего неизвестно.

Частичная, общая или полная мобилизация

Действующим профильным законодательством об обороне не предусмотрено такое понятие как "полная мобилизация", мобилизация может быть всеобщей или частичной, а "полной" мобилизации нет. Пока действует закрепленный в статье 23 Закона о мобилизации перечень категорий лиц, не подлежащих мобилизации, всех призвать не могут.

Кого могут мобилизовать в апреле

По-прежнему военнообязанными являются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизации подлежат:

Призывники, уже прошедшие военную службу.

Резервисты и военнообязанные, имеющие военный опыт.

Сняты или исключены с военного учета лица, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки.

Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, идущие служить по контракту добровольно.

Ограничены в военное время и непригодны в мирное время.

Лица с инвалидностью, добровольно вступающие в ВСУ.

Увеличилось количество мест для вручения повесток

7 апреля 2023 года Кабмин Украины принял решение "О расширении полномочий территориальных центров комплектования и социальной поддержки" (ТЦК).

Теперь получить военно-учетные документы можно в любом военкомате, независимо от места регистрации.

Также ТЦК могут посылать повестки военнообязанным, независимо от места их пребывания на военном учете. Вручать повестки теперь смогут лицам, пересекающим административные границы, которые переезжают из области в область. Соответственно, военнообязанного смогут мобилизовать, независимо от того, в каком ТЦК он состоит на учете.

Мобилизированные смогут пройти ВЛК в обычной больнице

Военно-врачебные комиссии развернут в гражданских медучреждениях. Рада поддержала соответствующие законопроекты об изменениях в работе ВЛК.

Как заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге: "Сделано динамическое масштабирование сети ВЛК. То есть учитывая нагрузку чрезвычайно огромную, а есть определенные нормы — сколько за день военнослужащих могут пройти ВЛК, поэтому было принято краткосрочное решение по расширению сети ВЛК, то есть ВЛК были развернуты. также на базе гражданских медучреждений, которые также оказывают помощь военным.

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