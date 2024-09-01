Частичная оккупация Часового Яра: в ВСУ рассказали, сколько процентов города принадлежит россиянам

По состоянию на 1 сентября россияне удерживают всего один микрорайон в восточной части Часового Яра Донецкой области, это примерно 10%.

Об этом сообщил представитель прессслужбы 24 ОМБр им. Короля Данилы Андрей Полухин в эфире Эспрессо.

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"Я ошибочно озвучил неправильную информацию. Россияне не оккупировали 40% Часового Яра. Они не смогли оккупировать больше территорий города, чем это было несколько месяцев назад. Сегодня россияне удерживают только один микрорайон в восточной части города. По данным DeepState, это более 8% территории города. Точную цифру назвать трудно. Впрочем, примерно 10% города россияне оккупировали. Какого-то тактического преимущества эта местность им не дает", - рассказал Полухин.

Он добавил, что тот микрорайон, который находится под их контролем, практически его и разрушили.

"Они пытаются собираться в малые пехотные группы и затем проводить штурм наших позиций. Мы же имеем преимущество в обороне через канал, который достаточно широк и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов", — отметил он.

Напомним, в результате обстрела Часового Яра российскими войсками погибли пять человек.

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