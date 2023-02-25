"Частично потерял зрение": Зеленский рассказал, как война подкосила его здоровье

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что война повлияла на его здоровье. В частности, глава государства рассказал, что у него ухудшилось зрение.

Об этом украинский лидер рассказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Год.

Во время разговора с Комаровым в купе поезда президент признался, что не может прочесть написанное на этикетке чайного пакета.

«Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что людей вижу. Многие работали, когда не было полного освещения. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: „Давайте поменьше“. Мы много работали много месяцев. А потом зрение немного ухудшилось. Линзы я не использую, Я читаю в очках. Теперь да. Все нормально», – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина страшным, но слабым человеком.

Также глава государства убежден, что режим кремлевского диктатора Владимира Путина рухнет. Впрочем, к россиянам обращаться украинцам нет смысла, ведь там нас не хотят слышать.

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