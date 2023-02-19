"Частичное изменение риторики": польские эксперты рассекретили, что будет говорить Путин в выступлении 21 февраля

Путин может сосредоточиться на своей традиционной пропаганде, говорит эксперт в области дезинформации.

Подготовка России к годовщине ее полномасштабного нападения на Украину продолжается полным ходом – там задумали прославить эти "особые дни" для диктатора Владимира Путина. Сам же диктатор выступит с речью 21 февраля.

Подробно о мероприятиях в России к 24 февраля рассказали польские эксперты, пишет Wirtualna Polska.

Эксперты обратили внимание, что выступление Владимира Путина состоится всего за три дня до годовщины начала полномасштабной войны против Украины. В полдень он должен выступить с речью в Федеральном Собрании, то есть в Государственной Думе и Совете Федерации. Его выступление будет транслироваться тремя российскими пропагандистскими телеканалами.

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Аналитик PISM Анна-Мария Дайнер отмечает, что в речи Владимира Путина "мы услышим то, что слышали раньше".

"Возможно, с акцентом на большее объединение Российского государства. И отмечая, что Россия находится в состоянии войны в Украине со странами Запада и НАТО, которые, по сути, если смотреть на российский нарратив, объявили войну России", — оценивает Дайнер.

По ее словам, она ожидает еще раз ссылок к "Великой Отечественной войне". Более того, по ее словам, Путин захочет показать публике, что с Россией все хорошо — в экономическом, военном плане. Возможно, будут объявления, связанные с социальной сферой, предполагает Дайнер.

Доктор Михал Марек, автор монографии "Операция Украина" и эксперт в области дезинформации, отмечает, что российская сторона уже давно проводит ряд мер, чтобы "стимулировать общественную поддержку войны". По его мнению, во время этого выступления Путин будет чаще употреблять слово "война", которое касается ведущего пропагандистского нарратива, чтобы стимулировать еще большую поддержку войны россиянами.

"Можно ожидать, что речь пойдет о проблеме т.н." спецоперации. Не исключено, что произойдет частичное изменение риторики, что приведет к более частому использованию термина "война" в высказываниях Путина", — оценивает Михал Марек.

Кроме того, эксперт в области дезинформации предполагает, что Путин может сосредоточиться на своей традиционной пропаганде, что Россия "якобы защищается от нападения Запада".

Марек также указал, что 21 февраля к мероприятиям в РФ будут привлечены школы, ведь российский госаппарат все чаще использует молодежь и детей для чисто пропагандистской деятельности.

"Дети (РФ. – Ред.) готовы не только убивать украинцев, но и линчевать тех, кто выступает против политики Кремля", – добавляет доктор Михал Марек.

По его словам, это не первый случай привлечения детей в пропагандистскую деятельность. По желанию Владимира Путина, в российских школах проводятся пропагандистские уроки, направленные на повышение уровня патриотизма у детей и прививание им чувство правоты защиты России. Как рассказал Марек, на уроки к российским школьникам даже приезжал офицер, показывавший студентам жестокие сцены казней и, таким образом, "обучал" дисциплины.

Напомним, Министерство обороны Великобритании считает, что Путин во время выступления может затронуть тему выплат мобилизованным и их семьям.

Политический эксперт Максим Джигун предполагает, что незадолго к годовщине полномасштабного вторжения в Украину хозяин Кремля, очевидно, будет вбивать в голову россиянам идею о том, что вскоре в их стране все будет хорошо, но нужно подождать немного. Каких-либо более радикальных заявлений от Путина, по его мнению, ожидать не стоит.

В ISW сомневаются, что Путин будет объявлять о дальнейшей эскалации войны в Украине в своем запланированном обращении 21 февраля.

ТСН.ua собрал ключевые прогнозы и мнения аналитиков по поводу "сюрпризов", которые Путин может готовить Украине на 24 февраля.

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