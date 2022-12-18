Частная армия "повара Путина" конфликтует с российским Генштабом: в чем причина — эксперт

Действия ПВК "Вагнера" во время войны в Украине не всегда согласованы с регулярной российской армией.

Между Генштабом вооруженных сил России и частной военной компанией (ЧВК) "Вагнера", которую содержит российский бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", возник конфликт.

О его причинах в воскресенье, 18 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

По его словам, частная армия Пригожина во время войны в Украине не всегда согласовывает свои вылазки с Генштабом ВС РФ. В частности, речь идет о боевых действиях возле Бахмута, во время которых ЧВК "Вагнера" применяет штурмовые группы по 10-15 человек, атакуя в ночное время с применением радиоэлектронной разведки и БпЛА. При этом в первых рядах они посылают воевать "мобиков", которые подчиняются непосредственно министру обороны РФ Шойгу, то есть регулярной российской армии, а затем уже атакуют сами.

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Гетьман предположил, что таким образом "повар Путина" пытается продемонстрировать, что его группировка более качественное, подготовленное военное формирование, чем регулярная российская армия.

"Они таким образом хотят показать, что за счет большого количества погибших людей именно из числа мобилизованных, что вот, мол, управление генералитета, управление российской армии, они не очень знают, как нужно правильно вести боевые действия, в отличие от частных военных компаний", – сказал эксперт.

Алексей Гетьман отметил, что "вагнеровцы" действительно более подготовлены, в отличие от мобилизованных россиян.

"Кроме войны с Украиной, у них идет внутренняя война", — утверждает эксперт.

Напомним, российским заключенным, которых привлекают в ряды частной военной компании "Вагнера", перед отправкой на фронт в Украину показывают видео жестоких казней дезертиров. Так у наемников пытаются отбить желание сбежать с поля боя.

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