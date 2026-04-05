Дрон-перехватчик UEB-1

Тема создания частной противовоздушной обороны в Украине приобретает актуальность, однако ее реализация требует четких правил и контроля со стороны государства.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил аналитик Национального института стратегических исследований, соучредитель Консорциума оборонной информации Алексей Ежак.

Он отметил, что уже появляется информация о первых инициативах создания частной ПВО, в частности на Харьковщине, и эта идея имеет логическую основу.

«Уже есть сообщение о первом частном ПВО, которое будет на Харьковщине. Тема частной ПВО — перспективная, но есть фундаментальная проблема, которая касается монополии государства на насилие», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что ключевым вопросом остается определение, кто именно вправе использовать оружие и на каких условиях.

Кто в государстве имеет право распоряжаться оружием? У нас есть закон об оружии — где и как оружие учитывается, кто может его использовать», — отметил Ежак.

По его словам, еще до полномасштабной войны государство уже расширяло возможности использования оружия, в частности, для территориальной обороны, поэтому развитие частной ПВО выглядит логичным шагом.

В то же время, он подчеркнул, что предприятия, особенно оборонные и объекты критической инфраструктуры, должны получить возможность самостоятельно защищаться, ведь Силы обороны не всегда могут обеспечить полную защиту.

«Что касается частной ПВО, то это движение логично, это понятно и давно были такие решения, что, по крайней мере, оборонная промышленность должна иметь возможность защищать себя сама, потому что Силы обороны не всегда это могут делать», — пояснил он.

В то же время, эксперт предостерег от неконтролируемого распространения таких практик.

«С другой стороны, нужен жесткий контроль, чтобы слишком не распространялась тенденция частной ПВО, потому что любая компания или частный бизнес в Украине тоже будут использовать, например, дроны в боевой комплектации и вести слежку», — подчеркнул Ежак.

По его словам, этот вопрос станет особенно актуален после завершения войны, когда в обращении будет оставаться значительное количество оружия.

В итоге эксперт отметил, что перед государством стоит задача четко определить параметры такой системы.

«Вопрос в том, какой это потенциал, что это за дроны и средства, которые можно иметь на балансе и использовать не Силами обороны Украины и не воинскими частями, а еще кем?», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Украине частной ПВО уже сбиты несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Мы ранее информировали, что РФ имеет ограниченные возможности для перехвата как крылатых, так и баллистических ракет из-за нехватки эффективных систем ПВО.