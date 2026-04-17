Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" на огромной скорости: подробности

В Украине зафиксирован первый случай успешного перехвата реактивного беспилотника типа «Шахед» силами частной ПВО. Событие произошло в Харьковской области, где вражеская цель пыталась атаковать инфраструктурные объекты на сверхвысокой скорости.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Это новый уровень сложности: враг масштабирует применение реактивных дронов — более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента, мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба», — отметили в Минобороны.

Специалисты отмечают, что перехват цели на такой скорости подтверждает эффективность избранной стратегии привлечения негосударственного сектора к обороне страны.

Как работает частная ПВО

Проект частной противовоздушной обороны — важная часть общей архитектуры защиты украинского неба. Его главное преимущество — возможность быстро усилить оборону критических объектов без дополнительной нагрузки на кадровые боевые подразделения Вооруженных сил Украины.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день уже на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Несмотря на статус частных, эти подразделения не действуют автономно — они полностью интегрированы в единую систему управления Воздушных сил.

«Цель проекта — быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил и работают как часть всеобщей архитектуры ПВО», — сообщили в Министерстве обороны.

Следующим шагом Минобороны называет увеличение количества сбитых целей и усовершенствование скорости реагирования на угрозы.

Напомним, в Украине заработал элемент частной системы противовоздушной обороны, использующий дистанционно управляемые пулеметы для борьбы с дронами.

По словам советника министра обороны Сергея «Флэша» Бескрестнова, речь идет о решении, позволяющем поражать беспилотники с помощью пулеметных турелей, которыми оператор управляет дистанционно и может наводить их на цель в режиме реального времени.

По словам экспертов, такие установки способны работать на расстоянии до 2 километров и предназначены, прежде всего, для защиты критической инфраструктуры.

Проект является частной инициативой, так что подобные системы могут заказывать предприятия или другие объекты для дополнительной защиты. В то же время публичная демонстрация таких технологий вызвала дискуссии о целесообразности их разглашения во время войны.

Также, по словам аналитика Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, тема создания частной противовоздушной обороны в Украине набирает актуальность, однако ее внедрение требует четких правил и государственного контроля.

Он утверждал, что уже появляется информация о первых инициативах частной ПВО, в частности на Харьковщине, и такая идея логична в условиях войны.

«Тема частной ПВО — перспективная, но есть фундаментальная проблема, которая касается монополии государства на насилие», — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что ключевым вопросом остается контроль за использованием оружия и определение, кто имеет право его применять.

«Нужен жесткий контроль, чтобы слишком не распространялась тенденция частного ПВО», — добавил Ижак.

В то же время эксперт отметил, что предприятия, особенно объекты критической инфраструктуры, должны получить возможность самостоятельно защищаться. В итоге он подчеркнул, что государство должно четко определить правила, возможности и ограничения функционирования таких систем.