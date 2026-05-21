Частные ПВО на полную разворачивают в Украине: где уже сбивают "Шахеды"

© Associated Press

В Украине к экспериментальному проекту по созданию групп противовоздушной обороны на базе предприятий уже присоединились 27 компаний. Две из них в Харьковской и Одесской областях уже выполняют боевые задания и уничтожили около 20 российских дронов.

Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной результатам работы.

«Сейчас к экспериментальному проекту уже присоединилось 27 предприятий разных форм собственности из многих уголков Украины. Географических ограничений по проекту нет. В частности это Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области», — заявил Федоров.

По его словам, Минобороны предоставило этим предприятиям статус уполномоченных по выполнению задач по противовоздушной обороне. После этого они заключили совместные решения с Командованием Воздушных сил ВСУ и начали формировать свои группы ПВО.

В настоящее время такие группы находятся на разных этапах готовности. Речь идет об обучении участников, закупке вооружения и техники, в частности, БПЛА-перехватчиков, средств РЭБ, радаров, автоматизированных турелей, а также получении вооружения со складов ВСУ — пулеметов и взрывчатки.

«Общее количество предприятий, подающих заявку на участие в экспериментальном проекте, еженедельно растет. Мы видим большой интерес бизнеса к этому проекту, который дает дополнительную возможность для защиты персонала и производственных мощностей», — отметил Федоров.

Первые полноценные результаты уже показали группы ПВО двух предприятий в Харьковской и Одесской областях. Они действуют в координации с воздушным командованием Воздушных сил ВСУ и уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и разведывательных дронов.

«Сегодня можно сказать, что группы ПВО двух предприятий начали полноценно выполнять боевые задачи в четкой координации с воздушным командованием Воздушных сил ВСУ. Это группы в Харьковской и Одесской областях, которые уже уничтожили около 20 вражеских Shahed и дронов-разведчиков. Также подтверждено военными сбитие реактивного Shahed в Харьковской области», — сообщил он.

По словам Федорова, в ближайшее время еще несколько групп ПВО предприятий должно стать на боевое дежурство.

В то же время, применение любого вооружения такими группами обязательно соглашается с Командованием Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, 2 марта 2026 года Кабинет Министров расширил возможности защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. С тех пор предприятия, независимо от формы собственности, могут создавать собственные группы противовоздушной обороны.

В то же время, частная ПВО не работает автономно — она интегрирована в общую систему обороны и действует под управлением Воздушные Силы ВСУ.

В апреле в Харьковской области группа частной противовоздушной обороны впервые сбила реактивный беспилотник, который двигался со скоростью более 400 км/ч.

Группы частной ПВО состоят из гражданских лиц, прошедших специальное обучение, соответствующих сертификатов и допусков и соответствующих необходимым требованиям. В Минобороне рассказали, как подключиться к частной ПВО

