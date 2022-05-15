Частный зоопарк, оказавшийся на линии огня в Киевской области, уже открылся ради животных

Начал свою работу популярный зоопарк, расположенный на Киевщине, который больше месяца был в оккупации и его сотрудники сделали невероятное — уберегли почти всех животных.

Несмотря на то, что у них не было поставок пищи, а над головами у людей и животных постоянно летали снаряды и авиация, сейчас они откроются в условиях войны, говорится в ТСН.

Сегодня люди и животные вне опасности, которую пришлось пережить не так давно, и даже выглядят посетители. «Там стоял русский пост с танком. Они въезжали сюда на территорию. Ночевали у нас в офисном здании. Они его разгромили», – рассказывает директор заведения Михаил Пинчук.

Заведение было отрезано от мира. «Когда уехали утром обратно в зоопарк, все мосты среди ирпинских городов взорваны. Здесь не было электричества, не было газа, не было еды», – добавляет Пинчук.

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И к тому же под мощными обстрелами. «Здесь стояла такая кононадина, взрывы каждые три секунды. Зоопарк оказался ровно посредине линии огня и это все летало над нами», — рассказывает мужчина.

Животные выжили, потому что несколько сотрудников остались со своими подопечными, жили вместе с ними в жирафнике, потому что там было теплее. И очень много работали. Только примерно 10 работников зоопарка делали все, чтобы мира дождались три сотни животных. «Привыкаешь к выстрелам, взрывам, самолетам. Это все привыкает. Страшно было, когда ты видел перед этим большую гору моркови, например, которой мы кормили даже приматов, и когда ты приходишь, а там две морковки остается. Это было страшно», – рассказывает ветеринар Алина.

Такая жизнь длилась больше месяца, как только отсюда прогнали оккупантов, сразу завезли провизию, начали откармливать животных. «Я льва нашего не узнал, потому что у льва рацион 7 килограмм мяса в день, у него был рацион 4 килограмма Бог знает чего, раз в 4 дня», – рассказывает директор зоопарка.

И готовиться к открытию. «Второй раз внезапно не застанут. Мы уже собрали стратегический запас еды. Везде устанавливаем котлы, чтобы не было больше историй, когда газ исчезает», – добавляет мужчина.

К сожалению, не все животные дождались этого счастливого момента – у животных случались инсульты. Кое-кто до сих пор вздрагивает от громких звуков. «Например, вот этот Шерхан, когда начались боевые действия, он очень боялся, какой-то шорох, грохот, он постоянно приседал, смотрел вверх. Неделю-две он плохо ел. Страх еще остался», – рассказывает ветеринар.

Но большинство животных уже отошли от стресса и очень радуются людям. Правда, теперь добраться сюда посложнее. Но директор призывает приезжать, ведь средства от покупки билетов за вход – это средства на закупку продовольствия для животных. «Билеты это единственный источник – единственный доход зоопарка. Других нет совсем. Но война, сложное время. Многие уехали, я думаю, очень бензин на это влияет», — убежден мужчина.

Тем не менее, все жители зоопарка очень надеются, вскоре людей станет больше.

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