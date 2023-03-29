Частые встречи Путина и Лукашенко: что диктаторы пытаются заработать на международной арене

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко воевать против Украины не хочет. Именно поэтому он всячески пытается "маневрировать" между Кремлем и Пекином, пытаясь спасти свою жизнь и власть.

Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, не намерен воевать против Украины. Его главная задача – спасти свою жизнь. Поэтому он "маневрирует" между Москвой и Пекином.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил политолог Владимир Фесенко.

"Пиар на первом месте. Но Путину нужно показывать, что эта интеграция Беларуси и России продолжается, что Союзное государство становится все более интегрированным, консолидированным, что Беларусь — верный союзник России. Хотя Лукашенко всеми силами пытается избежать прямого участия в войне против Украины. Он уже и так пошел на всевозможные уступки – Беларусь стала площадкой для войны против Украины, для ударов по Украине, но воевать непосредственно Лукашенко не хочет", – сказал Владимир Фесенко.

По его словам, Путин пытается продемонстрировать интеграцию, "прочность" союзного государства. В то же время, Лукашенко хочет прикрыться.

“На словах и частоте встреч он хочет прикрыть отсутствие прогресса. Лукашенко как раз не хочет уходить под Путина, он хочет остаться диктатором своей страны, он хочет быть главным лицом в своей стране, а не гауляйтером Путина. И то еще не факт, что его оставят. Если Беларусь сольется с Россией в пределах так называемого Союзного государства, то через некоторое время Лукашенко могут и убрать, как убрали разных гауляйтеров у так называемых "ДНР" и "ЛНР", так и Лукашенко могут убрать. Поэтому Лукашенко хочет остаться главным, и он в этих встречах решает свою задачу. Частотой встреч и громкими заявлениями он прикрывает отсутствие прогресса. Такая дружба – на словах много, а на практике прогресс не очень велик”, – считает политолог.

Кроме того, диктаторы частотой этих встреч пытаются создать красивый фасад.

"А на самом деле Лукашенко упирается. И, кстати, одна из целей его визита в Пекин состояла в том, чтобы заручиться протекторатом китайского руководства, чтобы Москва не проглотила Беларусь вместе с Лукашенко. Чтобы Лукашенко все же остался хотя бы относительно самостоятельным лидером, слугой двух господ. Второй хозяин, возможно, важнее для Лукашенко, это Китай, китайский лидер. Это еще выгодно, потому что Китай далеко, а Москва близко, и это очень опасно. А Китай далеко и денег может дать. Поэтому он играет в такой баланс, пытается маневрировать между Москвой и Пекином, сохраняя свою власть над белорусским народом", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, что украинский президент считает, что заявление российского президента-преступника Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии означает, что визит лидера КНР Си Цзиньпина оказался "для России нехорошим".

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