"Часы не перевели": эксперт обратил внимание на необычную тактику последнего удара россиян

Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

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Во время комбинированного ракетно-дронового удара по Украине 6 апреля российская террористическая армия применила необычную тактику.

На это обратил внимание авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии на YouTube канале РБК-Украина.

По его словам, во время предыдущих массированных ударов россияне сначала выпускали «Шахеды» и крылатые ракеты, на которых разряжаются украинские средства ПВО, а после этого наносят удар баллистикой.

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«Так всегда было. А сегодня ударили сначала баллистикой, а потом стали долетать крылатые ракеты. И это не совсем понятно. Мне кажется, что они там какие-то “часы не перевели“, — сказал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла массированный удар по территории Украины, применив ракеты, которые были запущены с акватории Черного моря. Тем самым государство-агрессор нарушило договоренности о прекращении огня на море.