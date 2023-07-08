"Часы Судного дня конца Путина и России" – Данилов о 500 днях войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения ВСУ разрушили миф о "второй армии".

Вооруженные силы Украины в течение 500 дней борются за свободу Украины в войне против армии российских захватчиков. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что для России и ее диктатора Владимира Путина это "Часы Судного дня".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"500 дней войны. Часы Судного дня конца Путина и России. Ход стрелок неотвратим. Три дня понадобилось, чтобы разрушить миф о "второй армии". 49 дней — чтобы отправить на дно крейсер "Москва" и 61 — чтобы собрать "Рамштайн". За 126 дней был освобожден остров Змеиный, а через 230 – сильно "устал" так называемый "Крымский мост", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что украинские воины на 260-й день "сбросили российского петуха" и подняли украинский флаг над Херсоном. А спустя 301 день после начала войны президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США.

"Решение о выделении "Леопардов" принимают через 335 дней, а F16 – через 449". На 361-й день российской агрессии Президент США ходит по Михайловской площади Киева. 433 дня понадобилось, чтобы неизвестные антифашисты и противники войны послали привет дроном по Кремлю. На 485-й день "бунт Пригожина" всему миру продемонстрировал гниль и бессилие путинской России. На 500 дней мы стали ближе к нашей Победе! PS. Невозможно победить народ, борющийся за свободу и справедливость. Движение истории ее тектонических плит началось и в этом движении правда на нашей стороне", — говорится в сообщении секретаря СНБО.

Напомним, генпрокурор рассказал о главных преступлениях РФ за 500 дней полномасштабной войны.

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