"Часы тикают, а для РФ открывается окно возможностей": Politico о "самом опасном периоде" для Украины

Издание Politico предупреждает, что из-за боеприпасов и опасений властей усилить мобилизацию Украина оказалась в угрожающей ситуации.

Украина приближается к самому опасному периоду с тех пор, как впервые поразила мир своей героической обороной Киева в начале полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в статье Politico.

"Возникает вопрос: находится ли страна под угрозой потерять себя", – рассуждают авторы материала.

В начале вторжения президент Владимир Зеленский отклонил предложения об эвакуации, а ТЦК заполонили украинцы, которые готовы воевать. Партнеры предоставляли оружие. Украинская отвага – при содействии ужасающей российской тактики и сообразительности тогдашнего главнокомандующего генерала Валерия Залужного – спасла нацию.

Но на этом пути промедление слишком часто сопровождалось смелой риторикой Запада и его обещаниями поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Хотя западное оружие и комплекты поступали в огромных количествах, они никогда не поступали достаточно быстро и часто сопровождались "заламыванием рук" как со стороны лидеров США, так и Европы, которые боялись российской эскалации и были напуганы ядерными угрозами со стороны Кремля.

Как регулярно отмечают украинцы, поступившего оружия хватает, чтобы страна выдержала, но далеко не достаточно, чтобы выиграть войну.

"Я помню наш разговор в Пентагоне еще в апреле 2022 года, когда мы умоляли их начать обучать наших пилотов на самолетах F-16. Сейчас пилотов готовят с опозданием", — сказала Politico депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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А еще есть пакет помощи президента США Джо Байдена на 60 миллиардов долларов, остающийся в ловушке Конгресса США. Украинские чиновники и законодатели надеются, что США не оставят Украину в беде.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию отметил "безусловную благодарность партнерам за все, что они сделали". Но он также озабочен тем, что их действия не соответствуют риторике. Кулеба отметил, что в первые месяцы войны союзники Украины "показали, что в состоянии шока они способны принимать головокружительные решения". Но потом для них ситуация нормализовалась, "и вы начали видеть, как они возвращаются к привычному способу ведения политики. Проблема в том, что здесь (в Украине. – Ред.) не нормализовалось ни дня".

Что будет, если США так и не возобновят помощь

Politico задается вопросом: а что будет, если в США так и не примут пакет помощи на 60 миллиардов долларов.

Климпуш-Цинцадзе ответила лаконично – "страшно".

Европа со своей стороны пытается помочь Украине компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов. Но ЕС раньше обещал и не выполнил вовремя, отмечают авторы материала.

Увольнение Залужного и другие ошибки

В издании отметили, что многие в Украине, включая военнослужащих на передовой, видят увольнение Зеленским Залужного как ошибку — и, вероятно, потому, что президент считает генерала потенциальным политическим соперником.

Среди других ошибок украинской власти Politico называет медленное начало строительства оборонительных укреплений в преддверии ожидаемого весной или летом наступления со стороны России, а также неспособность выйти из тупика, связанного с мобилизацией, и перейти к большому призыву.

Проблемы с мобилизацией

"Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия – всплеск патриотического запала, когда пункты вербовки были переполнены добровольцами, уменьшился, поскольку война продолжается уже третий год. Сейчас Украина пытается призвать людей на поле боя, которое пожирает ее солдат", – говорится в статье .

По мнению авторов материала, украинские власти боятся политических последствий в случае усиления мобилизации.

"Закон о мобилизации застрял в парламенте месяцами, поскольку Зеленский, парламент и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая..., что Путин, как сообщается, планирует мобилизовать гораздо больше после своего фиктивного переизбрания, часы тикают", — предупреждают аналитики.

Польский военный эксперт, директор Rochan Consulting (Польша) Конрад Музыка считает, что для Москвы пока появилось окно возможностей, поскольку "нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам проводить эффективные оборонные операции".

Ранее в Bloomberg писали, что Украина видит риск, что Россия прорвет оборону к лету.

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