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"Часы уже ведут обратный отсчет": Подоляк о внутренней легитимности Путина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Часы уже ведут обратный отсчет": Подоляк о внутренней легитимности Путина

Владимир Путин. / Фото: Associated Press

Российские элиты все еще полагают, что диктатор не проиграл войну.

Внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он "еще не проиграл войну".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

“Вся внутренняя легитимность Путина строится на убеждении российских элит, что он “еще не проиграл войну”. В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, в мире продвижение на Юге и выход украинских сил в админграницу с Крымом будут приобретать другой вид. В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось.

Напомним, что в Литве рассказали, какую стратегию избрал Путин для войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
682
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