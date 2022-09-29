Чеченцы заговорили о геноциде собственного народа: ради войны их похищают и шантажируют

Протесты против мобилизации в Дагестане, буряты бегут в Монголию, даже в оккупированной Кадыровым Чечне – тоже не все так гладко. Фальшивые уголовные производства, похищения, взятки, шантаж – это особенности военного рекрктинга по-чеченски, говорится в ТСН.

В республике жестоко подавляют антимобилизационное сопротивление и бросили всю мощь карательной машины, чтобы загонять людей на войну с Украиной, заявляет чеченская оппозиция.

С начала войны из республики Чечня в составе так называемых «кадыровских» отрядов на войну в Украину отправилось около 8 тысяч воинов. Этнических чеченцев из них меньше половины, утверждает руководитель чеченского оппозиционного движения. "Они не могут набрать даже со своих кадыровцев. Они собирают из всех регионов России. В Волгограде была развешана рекламная открытка – где говорится, что ведется набор в Чеченской Республике", — говорит руководитель чеченского оппозиционного движения «Адат» Ибрагим Янгулбаев.

С объявлением мобилизации, в Чечне прямо с улиц начали тянуть в отделения всех без разбора, рассказывает Ибрагим Янгулбаев. Мужчин шантажируют статьями, чтобы записать в армию. "Они похищают каких-то людей, по тем статьям — за наркотики, за ограбления, по мелким статьям, которые не относятся к экстремизму. Их похищают и тоже говорят, что ты едешь в Украину, если не поедешь туда, мы будем пытать тебя, сфабрикуем уголовное дело и лет на пять отправим в тюрьму", – добавляет Янгулбаев.

Большинство мужчин с видео с призывного участка в Чечне на следующий день после объявления мобилизации, там по принуждению, утверждают правозащитники. Известны случаи похищения родных и пыток. Занимается этим преимущественно руководство местных отделений полиции и военкоматы, особенно в сельской местности. Более того, право отказаться от участия в чужой войне они превратили в бизнес. "Этим похищенным ставят ультиматум: либо вы заплатите 300 000 рублей, либо мы их отправим в Украину", – уверяет оппозиционер.

Для тех, кто получил повестку по закону, такса выше: до миллиона рублей. Люди берут в банках кредиты, чтобы «откупить родственника от командировки в Украину».

До недавнего времени это делали молча, впрочем, после массового вручения повесток, возмущение не скрывают даже родственники «штатных кадыровцев», которые уже несколько раз ездили в Украину. В Грозном женщины даже попытались собраться на митинг. Впрочем, за пол часа до его начала – всех присутствующих на площади, а это около полутора сотен человек, преимущественно женщин – погрузили в автозаки. Кадыров сразу же заявил, митинг назревал нелюдный и явно проплаченное мероприятием.

На следующий день похитили сыновей этих женщин и вынудили подписать документы о добровольной поездке в Украину. "Это истребление и геноцид чеченского народа со стороны России. Почему — потому что чеченцы за свою историю уже триста лет всегда хотели и требуют своей независимости", — говорит Ибрагим Янгулбаев.

И добавляет: настоящие чеченцы, которые хотят воевать, делают это на стороне ВСУ, потому что Россия — для нас общий враг.

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