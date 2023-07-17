Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чеченские добровольцы уничтожили личный состав окупантов: в ГУР показали мощное видео

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
3264
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Чеченские добровольцы уничтожили личный состав окупантов: в ГУР показали мощное видео

Чеченские добровольцы уничтожили личный состав окупантов / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Группа чеченских воинов-добровольцев уничтожила военную технику.

Чеченские добровольцы помогают украинским силам выбивать оккупационную армию с оккупированных территорий.

Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки.

На кадрах видно, как чеченцы уничтожают военную технику и личный состав окупантов.

Чеченские добровольцы показали, как уничтожают врага на фронте

Чеченские добровольцы показали, как уничтожают врага на фронте

Напомним, что за прошедшую неделю украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3264
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация