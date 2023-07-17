Чеченские добровольцы уничтожили личный состав окупантов: в ГУР показали мощное видео

Группа чеченских воинов-добровольцев уничтожила военную технику.
Чеченские добровольцы помогают украинским силам выбивать оккупационную армию с оккупированных территорий.
Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки.
На кадрах видно, как чеченцы уничтожают военную технику и личный состав окупантов.
Напомним, что за прошедшую неделю украинские Вооруженные силы освободили от оккупации почти 18 кв. км территории на востоке и юге Украины.
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