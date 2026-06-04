Чеченский оккупант, который жестоко пытал украинцев, получил подозрение: что о нем известно

Чеченец «Талиб»

Реклама

Нацполиция объявила подозрение чеченскому оккупанту за пытки гражданского в Бердянске. Следователи Бердянского районного отдела полиции задокументировали факты военных преступлений российских военных во время оккупации Запорожской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Чеченскому оккупанту «Талибу» объявили подозрение

Правоохранители объявили о подозрении представителю одного из подразделений МВД непризнанной Чеченской Республики РФ с позывным «Талиб», причастному к издевательствам над мирным населением.

Реклама

По данным досудебного расследования, весной 2022 подозреваемый вместе с соратниками обустроил военный пункт на захваченном стадионе в селе Осипенко Бердянского района. Объект использовали как незаконное место содержания и пыток гражданских.

В апреле 2022 года вооруженные российские силовики ворвались в дом местной семьи. Угрожая расстрелом, они потребовали предоставить информацию о наличии оружия, после чего похитили хозяина дома и доставили его в пыточную.

«Мужчину били молотком по голове и спине, приковывали наручниками к металлической трубе, угрожали убийством и неоднократно имитировали казнь, делая выстрелы у головы», — отмечают в Национальной полиции.

Потерпевшего удерживали в бесчеловечных условиях в течение 43 суток без доступа к надлежащей пище, питьевой воде, медицинской помощи и базовой санитарии.

Реклама

Пока мужчина находился в плену, двое его несовершеннолетних сыновей остались без родительского надзора в зоне контроля оккупационных войск. Российские военные угрожали детям огнестрельным оружием и расстрелом, что причинило им тяжелые психологические травмы.

Сейчас фигуранту официально сообщили о подозрении в совершении военных преступлений. Следственные действия продолжаются.

Поляка, который хотел увидеть войну в Украине, замучили россияне

Напомним, прокуратура в Кракове начала расследование по факту смерти гражданина Польши Кшиштофа Галоса, которого россияне, вероятно, замучили до смерти. Поляк въехал в Украину в апреле 2023 года, впоследствии пропал без вести в Запорожье, после чего был задержан оккупантами и доставлен в СИЗО в Таганроге.

Освобожденные из плена украинцы, которые находились там одновременно с Галосом, подтвердили журналистам «Слідство.Інфо», что мужчину жестоко и регулярно избивали.

Реклама

Официальное расследование началось по статье о лишении свободы с особыми пытками и причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти. Дело также могут квалифицировать как военное преступление. Официальная российская сторона заявляет, что поляк умер от кардиомиопатии, которая вызвала отек мозга, легких и сердечную недостаточность.

Польская прокуратура требует от России передать протокол вскрытия тела и результаты гистопатологических исследований, если они проводились. Тем временем семья Кшиштофа Галоса, которого россияне собирались похоронить в Таганроге, обратилась в МИД Польши с просьбой помочь вернуть тело на родину и заявила о готовности оплатить транспортировку.

Новости партнеров