Чего добиваются оккупанты, наступая на Купянско-Лиманском направлении: объяснил полковник ВСУ

Российские войска наступают на Купянско-Лиманское направление по двум причинам: логистика ближе расположена, вторая — они надеются, что украинцы перебросят войска из Бахмутского направления.

Об этом рассказал военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник в эфире телемарафона в телемарафоне.

Также читайте Танковые двигатели для ВСУ втридорога: СБУ разоблачила сделку украинских бизнесменов

"Очень горячий восточный плацдарм, особенно Купянско-Лиманский. Почему так? Удобен для них, для того, чтобы атаковать, в части логистики, близко к собственной границе. Почему это делают? По югу проблемы, в Бахмуте проблемы – пропаганде нужны хоть Какие-то положительные новости: вот и концентрируют там силы и средства, и считают, что будем снимать свои силы и средства с Бахмутского направления. Бахмут движется к оперативному окружению. Как только это сложится, вполне вероятно, что контингент мы уничтожим, а вообще было бы просто невероятно хорошо, как бы несколько тысяч россиян показалось в плен", - отметил он.

Что касается южного фронта, то, по его мнению, есть все предпосылки пробить так называемую "линию обороны Суровикина".

"Есть все предпосылки пробить эту так называемую линию Суровикина и потом уже все пойдет действительно веселее. Потому что второй такой линии у них нет — появляется она аж на Перекопском перешейке. И таким образом выйти на северное Приазовье. Выход на северное Приазов. прорубает сухопутный коридор в Крым и обрушивает южный плацдарм. На мой взгляд, противник осознает, что это может произойти, потому что иначе Перекопский перешеек и так дефицитными ресурсами он бы не укреплял", — подчеркнул Черник.

Эскерт называет "историческим феноменом" то, что меньшая украинская армия имеет меньше потерь и больше успехов во время наступления, чем российская во время обороны.

"Феномен исторического момента на эту минуту: меньшая армия на большую армию. И наступающая армия несёт кратно меньше потерь, чем несёт большая в обороне… Это не единственный случай, история знает такие моменты, но тем не менее мы, украинцы, действительно пишем новую главу в истории войн современности", — уверен он.

Напомним, в ВСУ сообщили о тяжелых боях на Восточном направлении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ на Купянск и Лиман! Что на фронте 13 августа? Карта боевых действий от ТСН

Читайте также: