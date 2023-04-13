Чего не хватает для контрнаступления ВСУ: эксперт назвал 4 составляющих успеха и предупредил о рисках

Хорошая погода и достаточное количество оружия – два недостающих элемента для начала контрнаступления.

Для успешного контрнаступления ВСУ необходимы четыре составляющие, из которых в настоящее время в Украине присутствуют не все. Сейчас враг готовит свою оборону и это риск, который следует учитывать.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире "24 канала".

Он прокомментировал информацию издания Washington Post о том, что украинское контрнаступление откладывается.

"Мне трудно сказать, откладывается ли наступление. Я не знаю, на когда оно планировалось", – с улыбкой сказал эксперт.

"Для контрнаступления требуется четыре составляющих: наличие большого количества оружия и наличие возможностей поражения на три порядка, на три уровня. Первая дальность – это от 100 километров и далее: 150-200 поражать оперативные тылы врага. Дальше – это тылы средней линии, где артиллерия может доставать несколько десятков километров. И – ближней: это уже когда идет подготовка к наступательным действиям, непосредственно войска разворачиваются, подходят, минометы идут, танки и так далее", – рассказал Мусиенко.

"То есть этот элемент, это оружие нам очень нужно в большом количестве. Сейчас, судя по тому, как поражаются некоторые объекты, мы его еще в таком количестве не имеем. Я могу сделать такой вывод, судя по поражениям", — отметил эксперт.

Вторая составляющая для успешного контрнаступления – человеческие резервы. То есть надо, чтобы все военные вернулись из учений из-за границы, где они находятся.

Третья составляющая – погодные условия.

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"Четвертая – истощение российских войск, которые окончательно будут обессилены и не смогут продолжать вести наступательные действия", – сказал Мусиенко.

"Вот эти вещи должны совпасть. Когда оно все сойдёт в одно целое – все эти четыре элемента – тогда и будет происходить наше контрнаступление. Возможно, на сегодняшний день просто каких-то элементов… Ну погода – очевидно, она точно неблагоприятна, мы все это видим. Но и по оружию, судя по тому, что и президент Украины сегодня выступал и сказал в своем обращении, что мы еще ждем оружия, которое обещано нашими партнерами. Очевидно, как минимум по этим двум компонентам еще не решены вопросы", – пояснил эксперт.

Он отметил, что оккупанты тоже понимают будущие события, поэтому готовятся к украинскому контрнаступлению. Действия врага могут усложнить работу украинских военных и это риск, который следует учитывать.

"Враг по некоторым направлениям создает оборонительные рубежи. Это подтверждает, что нужно больше средств поражения, оружия, чтобы сносить эти укрепления и давать дорогу нашим военным", – объяснил Мусиенко.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что украинское контрнаступление якобы задерживается из-за погоды, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов. Еще больше все усложняет утечка тайных документов Пентагона, среди которых много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, слабых местах в ПВО.

Заметим, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович назвал плохую дождливую погоду единственным препятствием для контрнаступления ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля сообщил, как продвигается подготовка к активным действиям на фронте, сказав: "Готовим ребят. И очень ждем поставок оружия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу".

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