Чего не хватает российской армии на третьем году войны: военный эксперт – о мощностях врага

Россияне не способны быстро увеличивать количество современной техники, в том числе танков Т-90 или Т-72.

Россиянам на третьем году войны не хватает бронетехники. Они не способны быстро увеличивать количество современной техники, в частности танков Т-90 или Т-72, поэтому восстанавливают подержанную технику на заводах, в частности, за Уралом,

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал об этом "24 каналу".

По словам Романенко, РФ имеет соответствующие резервы для того, чтобы и дальше вести войну, потому что большое количество вооружения и боеприпасов российские предприятия ВПК все еще способны производить.

Россияне могут производить в год 1,2-1,5 млн боеприпасов. К тому же враг имеет поддержку, в частности, КНДР. Эта страна снабжает РФ боеприпасами калибра 152 и 122 миллиметров.

Однако с бронетехникой ситуация иная.

"Они не способны быстро увеличивать количество современной техники, в частности танков Т-90 или Т-72. Поэтому они восстанавливают старую технику на заводах, расположенных, в частности, за Уралом... Из деталей нескольких единиц старой техники они изготавливают одну рабочую, возможности модернизируют ее и отправляют на фронт. Кроме того, часть восстановленной техники отправляют на склады, что свидетельствует о том, что россияне накапливают оружие и резервы», – сказал эксперт.

Романенко добавил, что, вероятно, в глубине России формируются две армии – примерно из 14 дивизий и 16 бригад, оснащенных такой техникой. Впрочем, соответствует ли это действительности, узнаем в ближайшее время.

"Если же россияне в каком-то виде действительно сформируют новую группировку войск, тогда может начаться второй этап в наступательных действиях врага, о котором говорил Владимир Зеленский", – отметил Игорь Романенко.

Ожидать этих действий, по предположению генерал-лейтенанта в отставке, можно в середине лета. Однако, если возникнет необходимость, россияне могут бросить эти резервы в бой раньше.

Тем временем военкор ТСН Андрей Цаплиенко рассказал о ситуации на передовой в Харьковской области. Он проинформировал, что попытки россиян создать много точек напряжения и растянуть положения ВСУ стоили врагу безумных потерь.

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