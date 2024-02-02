Чего не хватает в мобилизационном законопроекте: председатель профильного комитета Совета ответил

На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке, отметил Александр Завитневич.

В новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили", – сказал Завитневич.

В то же время глава комитета отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, скорее всего, будут предлагать эту норму.

По мнению Завитневича, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных.

"Я не проводил бы мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина", – отметил Завитневич, подчеркнув, что военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

"Поэтому будем обсуждать, аргументировать...", – подчеркнул народный депутат.

Глава комитета отметил, что законопроект о мобилизации предлагает около 150 изменений в действующие законы.

По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

"Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения – ред.), о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. А срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы ее можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане", – отметил Завитневич.

Среди предлагаемых прогрессивных нововведений Завитневич назвал и норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы – ред.).

"А еще, помните, много говорили о справедливости, чтобы и госслужащие, и правоохранители, и другие категории подлежали бронированию... Так что в законопроекте это тоже предусмотрено", – отметил Завитневич.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Верховной Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить Верховная Рада.

"Если Верховная Рада проголосует за сокращение сроков представления альтернативных до семи дней, то можно и на следующий день голосовать в первом чтении. Все зависит от зала", – подытожил Завитневич.

Напомним, 30 января в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №10449 о внесении изменений в некоторые законы по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.