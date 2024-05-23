Чего не хватает ВСУ на Харьковщине: инженер рассказал о проблемах из-за "увлечения FPV"

Системы сброса боеприпасов для беспилотников являются очень важными устройствами, позволяющими многократно использовать дроны и применять для уничтожения целей разнообразные боеприпасы – от ручных гранат до самодельных взрывных устройств. Но мода на FPV-дроны среди производителей привела к острому дефициту этих устройств, в частности, на Харьковском направлении.

Об этом рассказал владелец мастерской Юрий Абдулла в интервью изданию "Фокус".

По его словам, тактика сброса боеприпасов с дронов эффективнее слепого обстрела позиций противника или использования дронов-камикадзе. Но большинство мастерских, которые в начале войны производили системы сброса, сейчас предпочитают FPV-дроны типа "камикадзе".

По словам Абдулы, до начала майского наступления россиян в Харьковской области, эта проблема была незаметной, но теперь потребность в системах сброса боеприпасов для дронов увеличилась в разы.

"В Харьковской области действует только одна наша мастерская, которая способна обеспечивать это направление. Раньше мы где-то на 10% обеспечивали этими системами потребности всего фронта, а теперь должны обеспечить всю Харьковскую область. Это Сумское, Ахтырское, Белгородское направление и многие другие. Мы должны их обеспечить при том, что не прекращаем обеспечение восточных направлений. Для одной мастерской это как цунами", – рассказал Юрий Абдула.

Он добавил, что мастерская способна за день изготовить около 300 таких устройств, но общие суточные потребности фронта составляют около 1000 единиц.

Инженер объяснил, что FPV-дроны – это тоже эффективное и удобное оружие. Но такие беспилотники стоят в среднем 15 тысяч гривен и являются одноразовыми. В свою очередь, себестоимость систем сброса всего 350-400 гривен, к тому же они позволяют использовать более дорогие квадрокоптеры-бомбардировщики многократно и наносить противнику больший вред.

"Системы сброса боеприпасов — это не панацея, но очень нужная вещь. Иногда парни, вылетающие на доразведку, посмотреть, все ли зачистили, на всякий случай цепляют на дрон систему сброса, чтобы не работать вхолостую. Где-то на пути может случиться подходящий момент и цель, куда можно попасть", — заметил Юрий Абдула.

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