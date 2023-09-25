Чего не хватает ВСУ во время контрнаступления: Притула озвучил список

Волонтеры обнаруживают в украинских войсках на фронте недостаточность такой номенклатуры, которая могла бы быть обеспечена собственными силами.

Во время контрнаступления ВСУ на фронте не хватает противоминных тралов, FPV-дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Часть этой номенклатуры можно производить в Украине.

Об этом экс-телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Контрнаступление началось без преимущества в воздухе, недостаточно бронетехники — это очевидный факт", — констатировал Притула.

Какой техники не хватает ВСУ на фронте

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По его словам, в течение последних четырех месяцев украинские волонтеры ездят по всей линии фронта – от Харьковщины до Запорожского направления – и фиксируют недостаточность той номенклатуры, которая могла бы быть обеспечена собственными силами.

"Я имею в виду – внутри Украины, без ожидания, когда западные партнеры нам передадут материально-техническую помощь. И собственно из таких поездок как раз и появляются какие-то проекты, когда мы начинаем собирать, например, на противоминные тралы", – рассказал Притула.

Среди того, чего не хватает украинским военным на передовой, волонтер назвал FPV-дроны.

"Сейчас это очень влиятельное средство на передней линии фронта и на определенную глубину в 6-7-8 километров, и 10 – как кто залетает, какие модели FPV. И есть вопросы не только в самом количестве FPV-дронов, но и в количестве хорошо вышколенных, обученных операторов FPV-дронов", – сообщил Притула.

Он отметил, что речь идет о потребности в десятки, а то и сотни тысяч в ближайшей перспективе.

Также волонтер заявил о высоком запросе на окопные РЭБы со стороны ВСУ, а соответствующий рынок очень узок.

"Номенклатура, которую предлагают на Западе, ужасно дорогая, ужасно просто, я не знаю, – 20 тысяч долларов", – обратил внимание Притула.

К слову, после своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оба государства будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Готовится промышленная база, чтобы производить системы ПВО и другие необходимые вещи в копродукции.

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