Чего ожидать от РФ в марте и смогут ли оккупанты прибегнуть к более мощному наступлению: оценка Буданова

"Большое" наступление России, о котором много говорили последние два месяца, уже продолжается.

Об этом в интервью Forbes.ua заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

По словам Буданова, это наступление россиян происходит не с той силой и количеством, как ужасали пропагандисты.

"Большое наступление России, которое они ставят как цель, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Буданов.

Глава ГУР выразил уверенность, что сейчас россияне показывают свой максимум.

"Я не думаю, я знаю. Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – пояснил он.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о трех крупнейших победах и поражениях Украины в войне .

Как заявлял бывший посол США в Москве Джон Салливан, Путин не хочет переговоров, его цель устранения украинского правительства и порабощения украинцев. По мнению Салливана, чтобы остановить войну в Украине, необходимо убедить Путина в его проигрыше.

Читайте также: