Чего Россия хочет от войны и почему склоняет Украину к переговорам: Пионтковский назвал четыре сигнала Кремля

Кремль пытается склонить Украину к переговорам, чтобы закрепиться на временно оккупированных территориях. Там сейчас усиленно над этим трудятся.

Об этом рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, проанализировав неоднозначный материал Саймона Шустера о войне в Украине. В общем, он отражает настроения левого крыла Демократической партии, которые четко не демонстрируют свою позицию в Сенате.

Журналист начал вбрасывать ряд противоречивых тезисов. А основная из них – Соединенные Штаты теряют интерес в Украине. Это неправда.

Он рассказывает, что Запад теряет интерес к Украине. Украина никогда не пользовалась такой поддержкой внутри байденовской администрации, как сегодня. Лживая статья, направленная на то, чтобы вызвать панические настроения в Украине. А в 2014 году этот автор радовался, что Россия аннексировала Крым», – рассказал Пионтковский.

Кремль хочет переговоров

Как подчеркнул Пионтковский, Кремль усиленно работает над тем, чтобы склонять Украину к переговорам. Сейчас было четыре сигнала, распространивших режим. Первый был брошен из-за самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который вновь начал говорить о необходимости переговоров.

Также Путин неожиданно встретился с оппозиционером Григорием Явлинским, где они говорили о необходимости прекращения огня на войне в Украине. Также тогда министр обороны Сергей Шойгу рассказывал в Китае о том, чтобы уже наступили условия для начала переговоров о "поствоенной ситуации в Украине".

Четвертый момент. Опубликовали опрос "Левады-Центра". А ведь понятно, что в России ничего не появляется без разрешения Кремля. Там рассказывали, что 70% населения России поддержало бы Путина, если бы он остановил войну», — заметил Пионтковский.

Напомним, почему в РФ заговорили о необходимости переговоров по прекращению войны в Украине и что стоит за такими заявлениями — в материале ТСН.ua.

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