«Чего стоишь на пороге?»: Путин из бункера учит Зеленского, как посещать фронт

Путин высмеял поездку Зеленского в Купяск, куда сам боится ехать / © Associated Press

Российский диктатор Путин, сам боящийся даже носа поткнуть на фронт, поставил под сомнение визит Владимира Зеленского в Купянск.

Об этом диктатор сказал во время прямой линии сегодня, 19 декабря.

Путин оправдывался, что армия окупантов захватила Купянск, но просто пока не наступает на запад.

«Там наши (российские войска — Ред.) контролируют город. Пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит важнейшая задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать Купянск-Узловой», — говорит диктатор.

Путина попросили прокомментировать последний визит Владимира Зеленского в Купянск. Ведущий-пропагандист успел подлизаться, что мол это фейк. Диктатор в свою очередь назвал Зеленского «талантливым артистом».

«Он же артист и артист достаточно талантлив. Говорю без всякой иронии. Стелла стоит в километре от Купянска. Ну, чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск ваш», — сказал Путин.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил, что сам диктатор вообще боится приближаться к Купянску или к фронту в целом.

«Путин прокомментировал видео Зеленского из Купянска: „Чего стоять на пороге, заходи в дом“. Мол, стела за городом, а в сам город Зеленский не заехал. Дедушка, но ты сам-то даже к порогу подъехать с**ся», — отметил журналист.

Напомним, российский диктатор Путин уже не в первый раз утверждает, что оккупанты полностью захватили Купянск и Волчанск на Харьковщине. На днях главком Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск.

12 декабря в город прибыл Зеленский, записавший оттуда видеообращение как доказательство того, что враг не оккупировал Купянск. Зеленский объяснил, что его обращение из Купянска усилило позиции Киева на переговорах.

Ранее аналитики DeepState сообщили об успешной операции Сил обороны в Купянске: украинские защитники заблокировали российский гарнизон, отрезав его от основных сил и полностью зачистили северо-западные окраины.