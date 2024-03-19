Чего стоит России наступление в Украине: громкое заявление командующего американской армией

Генерал Браун подчеркнул, что общий размер военной помощи, которую получила Украина от союзников и партнеров, достиг более 88 млрд долларов.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Россия несет огромные потери в живой силе и технике при даже минимальных продвижениях на территории Украины.

Об этом пишет Укринформ.

С таким заявлением генерал выступил по завершении 20-й встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

“Хотя Россия достигла незначительных достижений, она дорого заплатила за это живой силой и техникой. Украина продолжает укреплять оборонные линии и повышать эффективность боеприпасов и другой военной помощи”, – сказал Браун.

По словам генерала, общий размер военной помощи, которую получила Украина от союзников и партнеров, достиг более 88 млрд долларов.

“Эта поддержка помогает не только Украине, она укрепляет НАТО, способствует расширению военно-промышленного комплекса США, Европы и мира. Она поддерживает нашу собственную безопасность", – подчеркнул он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов отметил, что "коллективная поддержка будет гарантировать успех Украины сейчас и в будущем", потому что "сломанный мир в Украине представляет риск для нас всех".

Напомним, во вторник, 19 марта, состоялось 20 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США не позволят Киеву проиграть войну против России.

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