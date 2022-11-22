Чего ждать на Запорожье, куда россияне опрокидывают технику: эксперт рассказал о второй линии обороны врага

Колонны с частично мобилизованными россиянами двигаются из Ростова на Мариуполь и дальше на Розовку в сторону Полог и Токмак.

Россияне, которые покинули правый берег и сосредоточились на левом, получили пополнение и окопались в районах Угледара, Авдеевки, Бахмута, Лисичанска.

Об этом "24 каналу" рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

Свитан сообщил, что враг строит вторую линию обороны вдоль реки Айдар: от Старобельска до Счастья под Луганском. Армия РФ не рассчитывает на свою первую линию обороны возле Сватова и Кременной, ведь ВСУ ее быстро уничтожат.

Свитан отметил, что мобилизованные осенью россияне уже начинают заходить двумя путями:

через Валуйки, Сватово. Там укрепление линии обороны от Сватово до Кременной;

через Ростов, Мариуполь и дальше в основном их перебрасывают на Запорожский фронт.

"Запорожский фронт имеет около 250 км: от Запорожья до Донецка. А именно Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Угледар. Глубина фронта около 100 км до Азовского моря. Россияне еще однажды выстроили линию обороны вдоль основной линии фронта, то есть от Запорожья до Донецка. Однако у них плотность войск на глубину в 100 км недостаточна для противодействия любой рассекающейся атаке украинских войск", — пояснил Роман Свитан.

Именно поэтому враг пытается увеличить плотность войск в 100 км зону до армейской глубины фронта.

По словам эксперта, колонны с частично мобилизованными идут из Ростова на Мариуполь и дальше на Розовку в сторону Полог и Токмака. Также движение этих колонн зафиксировали в направлении Бердянска и Мелитополя на увеличение оборонных мер гарнизонов Мариуполя, Бердянска и Мелитополя.

Напомним, в РФ могут мобилизовать два млн человек и ввести военное положение.

Также эксперты отмечают, что мобилизация в России будет продолжаться, потому что глава Кремля Владимир Путин пытается выиграть время для попыток выйти на переговоры.

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