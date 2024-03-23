Чего ждать от России на фронте после теракта в "Крокус Сити": прогноз Подоляка

Российская оккупационная армия продолжит попытки давить по всей линии фронта так же, как она это делала и до теракта в Подмосковье. Никаких изменений в стратегии или тактике ведения войны со стороны государства-агрессора не предусматривается.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, даже если "под шумок" будет произведена дополнительная мобилизация, то мобилизованных нужно будет обеспечить дополнительными объемами амуниции, которая в России также в дефиците.

“Если наши европейские партнеры не осознают до конца, что слова словами, но есть конкретные реалистичные действия, которые нужно предпринимать, а это насытить Украину количеством необходимого оружия, то все будет так и дальше продолжаться. Россия постепенно будет увеличивать пропагандистскую риторическую эскалацию, но с точки зрения событий на линии фронта все будет находиться в стагнации. И для того чтобы выйти из этой стагнации, необходимо соответствующее количество оружия, которое позволит нанести России на том или ином направлении тактические поражения", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, в американском издании Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов сделали предположение, что масштабный теракт, который был совершен в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном городе Красногорске, власти России попытаются использовать в качестве повода для усиления военных действий в Украине.

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