Чего ждут ВСУ, чтобы начать контрнаступление, и от чего оно зависит: объяснение полковника Черника

По его словам, у окупантов начинает усиливаться снарядный голод. Поэтому к лету у ВСУ может появиться возможность наступления.

Пока российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и обстреливать территорию Украины дронами и ракетами, ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, передает "Апостроф".

По его мнению, наиболее вероятно время нового контрнаступления: конец весны – начало лета.

Черник отмечает, что у окупантов начинает усиливаться снарядный голод. Если в начале войны они выстреливали по 40-80 тыс. снарядов в сутки, то сейчас около 15 тысяч. А к лету, считает Черник, эта цифра сократится ориентировочно до 5 тысяч. И тогда у ВСУ может появиться возможность для наступления.

Эксперт добавил, что на Западе никто не ожидал такой войны, как произошла в Украине.

"Запасы 155-мм снарядов в США составляли всего около 2,5 млн. В то время как у России было 15-25 миллионов снарядов. Однако на последнем саммите НАТО было принято решение о перезапуске промышленности производства боеприпасов. Это, конечно, длительный процесс, однако производство снарядов растет", – объяснил аналитик.

Также Черник напомнил, что у ВСУ есть опыт интегрирования западного вооружения к советским самолетам. Речь идет о противорадиолокационных ракетах "воздух-земля".

"Поэтому велика вероятность, что ракеты "воздух-воздух", которые очень эффективны на расстоянии до 160 км, также удастся приспособить. Они станут эффективным средством борьбы с крылатыми ракетами, вертолетами и самолетами. Однако они все равно не заменят истребителей F-16 или других западных самолетов. Однако эти самолеты неизбежно появятся в Украине, хотя неизвестно когда", — отметил полковник.

Он добавил, что бомбы JDAM – очень хорошее оружие, позволяющее разрушать даже бетонные укрепления. Однако это оружие очень дорогостоящее и вряд ли стоит рассчитывать на его массовые поставки. Однако наличие даже нескольких десятков бомб – это очень хорошо для уничтожения тыловых баз врага и боекомплекта.

Ранее глава ВВС США в Европе Джеймс Гекер подтвердил, что Украина получила от США "умные" высокоточные авиабомбы JDAM.

Также сообщалось, что США изучают, можно ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 устанавливать на самолетах МиГ, которые использует Украина.

Издание Reuters писало, что Украина просит у США кассетные боеприпасы для остановки "человеческих волн" оккупантов. Речь идет о бомбах МК-20 и артиллерийских снарядах DPICM.