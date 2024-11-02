Чехи едут воевать в Украину: Петр Павел разрешил нескольким десяткам граждан вступить в ВСУ

Всего за президентским разрешением обратилось более 180 чехов, но "зеленый свет" получила лишь треть из них.

Президент Чехии Петр Павел разрешил нескольким десяткам граждан страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы участвовать в войне против российской агрессии.

Об этом сообщает радиожурнал mij Rozhlas со ссылкой на слова пресс-секретаря чешского президента Филиппа Платоша.

Всего с просьбой разрешить присоединиться к ВСУ к Павелу обратилось более 180 чехов. Но официальное разрешение получили всего 60 граждан страны.

Впрочем, по словам Платоша, неизвестно, сколько чехов фактически воюют в Украине, ведь определенное количество их присоединилось к украинской армии без президентского разрешения.

В начале полномасштабной войны, в марте 2022 года, премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что государство не будет наказывать своих граждан, которые поедут в Украину и будут воевать на ее стороне.

Впрочем, действующее чешское законодательство запрещает гражданам страны вступать в какие-либо военные формирования и участвовать в боевых действиях за границей без разрешения президента страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 25 октября подписал закон, разрешающий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии. Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев.

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