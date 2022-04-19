Чехия будет ремонтировать поврежденные в войне украинские танки и БТРы

Чехия будет ремонтировать поврежденные в войне украинские танки и БТРы

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что государство согласилось ремонтировать поврежденные во время боевых действий украинские танки и бронетранспортеры.

Первыми отремонтированными машинами станут украинские танки Т-64, а затем – другие, в частности, боевые машины пехоты.

Об этом пишет BBC.

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Чернохова сообщила, что Чехия была первой страной, к которой Украина обратилась с просьбой об обслуживании и ремонте боевых машин.

Отметим, что издание Seznam сообщило, что украинские машины будут ремонтироваться и в соседней Словакии.

Напомним, 21 марта 13 государств мира подписали совместное заявление о модернизации системы украинской противовоздушной обороны. Среди подписавшихся была и Чехия.

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