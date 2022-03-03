Чехия может отменить смертную казнь для тех, кто хочет воевать на стороне Украины – премьер

Чехия может отменить смертную казнь для тех, кто хочет воевать на стороне Украины – премьер

В Чехии рассматривают это предложение.

Чехия может отменить смертную казнь для людей, желающих поехать воевать в Украину и воевать на стороне нашей страны.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

"На встрече с президентом мы договорились, что можем гарантировать безнаказанность в виде отмены смертной казни для людей, желающих поехать воевать в Украину и воевать на стороне Украины", — написал Фиала.

Ранее стало известно, что бывший белорусский гребец Павел Шурмей, выступавший на двух Олимпийских играх, пополнит ряды добровольцев, которые будут воевать против российского агрессора.