Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах: известны детали

Чехия станет производить оружие для Украины в больших количествах. С этой целью в страну приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских заводах по производству оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны Томаш Копечный, координирующий поставки оружия в Украину с начала российского вторжения.

По его словам, производство оплачивают партнеры по НАТО. Он также сообщил, что на первом этапе упор будет делаться на совместной модернизации и ремонте мощностей, а затем на производстве тяжелой боевой техники.

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"Это не секретная информация. Граждане Украины уже работают в чешской промышленности, в том числе и оборонной. Мы не начали ездить в Украину вчера или в прошлом году, мы делаем это с 2015 года. Тогда мы пытались ответить на российскую агрессию усилением обороноспособности Украины. украинцев война началась сразу после Майдана. Речь идет о постепенном увеличении украинских работников", — рассказал Radiožurnál Копечный.

Он пояснил, что подобное решение – результат октябрьской встречи премьер-министра Фиалы и президента Зеленского.

Напомним, Чехия официально признала Россию страной-террористом.

Также ранее нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны. 800 украинских военных будут учиться на территории чешского полигона Либава.

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