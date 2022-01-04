Чехия осудили своего военного, который воевал на Донбассе на стороне русских наемников, на 21 год за решеткой

Мужчина так и не вернулся в свою страну, поэтому приговор ему объявили заочно.
Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы 49-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских наемников.
Об этом сообщает чешское Novinky.
По данным следствия, Сукуп 2014 прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, в том числе за Краматорск и Горловку, под Иловайском и Дебальцево. Прокурор приводила этому доказательства из свидетельских показаний, его активность в соцсетях и публикации в украинских СМИ. По меньшей мере, до 2018 года он был задействован в танковых подразделениях, в том числе возглавлял танковую роту, а впоследствии — артиллерийскую батарею. Как отягчающее обстоятельство учли то, что Сукуп является бывшим военным чешской армии и воспользовался своими командирскими навыками на Донбассе, его участие было более серьезным, чем обвиняемых в большинстве аналогичных дел.
Адвокат Сукупа заявила о подаче апелляции сразу после оглашения приговора. Она заявила, что посты в соцсетях и публикации в СМИ не являются достаточными доказательствами его активного участия в боевых действиях, пусть даже он находился в это время на территории, контролируемой боевиками. "Он намеревался начать новую жизнь, и ему отчасти удалось создать там новую семью", — добавил адвокат.
Ранее в Чехии несколько граждан уже получили к 20 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне боевиков.
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