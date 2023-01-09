Чехия передает Украине танки Т-72: премьер-министр лично подписал один из них

Фиала подчеркнул, что желает Украине победы.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который его страна передает Украине.
Об этом он написал в Twitter.
"Написал короткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", — написал Петр Фиала.
Надпись на бронетехнике вероятно такой: "Храбрым защитникам Украины".
Отметим, что Фиала также опубликовал фото с посещения одного из оборонных предприятий Чехии, где проходят модернизацию танки Т-72 перед отправкой в Украину.
На tank T-72, который putuje на Ukrajiну, мы написали statočnым ukrajinским obrancom krátкий odkaz.Опубликовано в Petr Fiala (@P_Fiala) 9 января 2023
Верим, что Ukrajinci извлекли их в борьбу с русским агрессионером. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX
Напомним, Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах. С этой целью в страну приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских заводах по производству оружия.
Также Нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.
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