Чехия передает Украине танки Т-72: премьер-министр лично подписал один из них

Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который его страна передает Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Написал короткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", — написал Петр Фиала.

Надпись на бронетехнике вероятно такой: "Храбрым защитникам Украины".

Отметим, что Фиала также опубликовал фото с посещения одного из оборонных предприятий Чехии, где проходят модернизацию танки Т-72 перед отправкой в Украину.

На tank T-72, который putuje на Ukrajiну, мы написали statočnым ukrajinским obrancom krátкий odkaz.



Верим, что Ukrajinci извлекли их в борьбу с русским агрессионером. pic.twitter.com/XtM4NdaMDX Опубликовано в Petr Fiala (@P_Fiala) 9 января 2023

Напомним, Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах. С этой целью в страну приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских заводах по производству оружия.

Также Нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.

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