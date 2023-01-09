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Чехия передает Украине танки Т-72: премьер-министр лично подписал один из них

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1591
Время на прочтение
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Чехия передает Украине танки Т-72: премьер-министр лично подписал один из них

Фото: Петр Фиала

Фиала подчеркнул, что желает Украине победы.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который его страна передает Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Написал короткое пожелание храбрым украинским защитникам на танке Т-72, который отправится в Украину. Убежден, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором", — написал Петр Фиала.

Надпись на бронетехнике вероятно такой: "Храбрым защитникам Украины".

Отметим, что Фиала также опубликовал фото с посещения одного из оборонных предприятий Чехии, где проходят модернизацию танки Т-72 перед отправкой в Украину.

Напомним, Чехия начнет производить оружие для Украины в больших количествах. С этой целью в страну приедут тысячи украинцев, которые будут работать на чешских заводах по производству оружия.

Также Нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.

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Дата публикации
Просмотры
1591
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