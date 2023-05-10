Чехия передаст Украине две системы ПВО "Куб": там также заговорили и о самолетах для ВСУ

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия передает Украине два ЗРК "Куб" и ракеты к ним. Также эта страна рассмотрит возможность передачи ВСУ самолетов L-159.

Об этом пишет České noviny.

Петр Павел подчеркнул, что сейчас происходит передача двух зенитно-ракетных комплексов "Куб" с "относительно большим количеством ракет", которые Украина может использовать немедленно, поскольку имеет военных, обученных работе с этим типом техники.

Советская система "Куб", которую из-за ее внешнего вида назвали "три пальца смерти", используется для поражения самолетов или вертолетов. В арсенале чешской армии она должна быть заменена ракетными комплексами SPYDER из Израиля.

Чешский лидер напомнил, что Украина уже получила от Чехии около 100 танков, столько же бронемашин и множество боеприпасов.

Также чешский президент подчеркнул, что уместно также рассмотреть вопрос о передаче Украине чешских боевых самолетов L-159.

"Уместно подумать о том, могли бы мы предоставить Украине наши самолеты L-159 с определенной перспективой и перспективой перевооружения, потому что даже они могли бы существенно помочь Украине как самолеты непосредственной авиационной поддержки в контрнаступлении", — добавил он.

Петр Павел отметил, что Запад не спешит передавать Украине западные истребители, поскольку на них установлен секретное оборудование.

"Но я знаю, что переговоры продолжаются, и давайте не будем удивляться, если Украина в конце концов получит несколько F-16, возможно, с частью этого оборудования, которое будет демонтировано", — сказал он.

Напомним, чешский президент Петр Павел в конце апреля 2023 посетил Днепропетровщину и пообщался с украинскими военными.

Также Петр Павел считает, что после победы Украина обязательно должна стать членом НАТО.

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