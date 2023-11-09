Чехия продлила мандат на обучение украинских военных до конца 2024 года

В Чехии заявили, что это приближает окончание войны и наступление долгожданного мира.

Чешский Сенат продлил действие мандата на подготовку украинских военных на своей территории до конца 2024 года.

Об этом сообщает Radio Prague, по ссылке на Минобороны.

Министр обороны Яна Чернохова заявила, что сейчас для ведомства является приоритетом обеспечения условий подготовки украинских военных.

Она отметила, что это приближает окончание войны и наступление долгожданного мира.

Кроме того, в Минобороны заявили, что поддержка этого предложения позволяет находиться на территории Чехии не только украинским солдатам, но и военнослужащим из стран ЕС и НАТО.

"Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в этом году. Документом предусмотрено, что военнослужащие Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО", — отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия изготовит для Украины 100 тысяч боеприпасов к минометам.

Кроме того, мы ранее информировали, что посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк подтвердила информацию о том, что украинские пилоты начали непосредственное обучение на истребителях F-16 в США.

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