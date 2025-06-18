Чехия сделала громкое заявление о поставке оружия Украине: решение на годы вперед

Чехия готова поставлять оружие Украине в 2026 году.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна готова продлить программу поставки артиллерийских снарядов для Украины, по меньшей мере, до 2026 года.

Об этом он сказал в интервью в Праге, сообщает Bloomberg.

По словам Липавского, инициатива по закупке боеприпасов во всем мире при поддержке союзников стала "переломным моментом" в войне. Он отметил значительное улучшение соотношения огневой мощи на фронте: в начале полномасштабной войны у украинской армии было только один снаряд на каждые десять российских, тогда как сейчас — один на два.

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Украина сейчас пытается сдержать российское наступление на линии фронта, простирающейся более чем на 1000 км — от Донбасса до южного побережья Днепра. Снабжение артиллерии, по мнению Липавского, станет еще более критическим на фоне ослабления поддержки США и неопределенности по инициативе президента Дональда Трампа прекратить войну.

Чехия, которая является одним из самых активных союзников Украины в Европе, сообщила, что в этом году планируется поставить 1,8 миллиона снарядов с участием финансирования со стороны 11 стран. Тем не менее, дальнейшее расширение программы может зависеть от результатов парламентских выборов, запланированных в Чехии на 3–4 октября.

"Мы уже обеспечили финансирование на следующий год", - сказал Липовский, добавив, что Чехия также подготовила 9000 украинских военнослужащих и имеет планы обучать украинских пилотов.

В то же время министр подчеркнул: "Самое важное - сохранить политическую поддержку инициативы по поставке боеприпасов после выборов".

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Ранее президент Чехии Петр Павел раскритиковал нерешительность Запада и призвал к действиям в поддержку Украины.