Чехия сообщила количество виз, выданных украинцам с начала нападения РФ

Чехия сообщила количество виз, выданных украинцам с начала нападения РФ

Прагу для временного проживания выбирает больше всего людей.

Чехия с 24 февраля выдала украинским гражданам, которые из-за нападения России вынужденно покинули страну, более 257 тысяч специальных виз, разрешающих получить убежище.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Чехии.

Как уточняется, речь идет о 257 111 специальных визах, которые получили украинские беженцы с 24 марта. Больше всего граждан поселилось временно в Праге.

Data za sobotu 2. 4. 2022. pic.twitter.com/qN3DqXM7B5 — Ministerstvo vnitra (@vnitro) 3 апреля 2022

Как сообщалось, молодой человек из Черкасской области дерзко обманывал людей, бежавших от войны за границу.