Чехия усилит охрану критической инфраструктуры после ракетных обстрелов объектов в Украине

Из-за ракетных обстрелов России объектов критической инфраструктуры в Украине министерство обороны Чехии заявило об усилении охраны таких объектов страны.

Об этом заявила министр оборонного ведомства Чехии Яна Чернохова, пишет Radio Prague International.

Министр сообщила, что после начала в феврале Россией полномасштабного вторжения в Украину "усилились попытки мониторинга некоторых важных объектов критической инфраструктуры в Чехии", в связи с чем одновременно чешским государством были расширены и меры по их защите.

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) полковник Михал Коуделка после массированных ракетных обстрелов городов Украины также поддержал такое решение, отметив, что у Чехии должны быть возможности противодействовать взрывным операциям российских спецслужб.

Ярким примером враждебных действий, по мнению руководителя контрразведки, взрывы складов боеприпасов в чешском поселке Врбетице 2014 года.

"Для России мы – противник. И своего недоброжелателя, то есть нас, НАТО и западное сообщество, Россия хочет уничтожить", – подчеркнул он.

Ракетные удары по ТЭС

В результате массированных ракетных обстрелов России 10 и 11 октября в Украине получили повреждения критические объекты инфраструктуры.

Так, 10 октября на Бурштынской ТЭС возник пожар в результате российской ракетной атаки, которую впоследствии удалось ликвидировать.

Позже глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что на Прикарпатье во время воздушной тревоги будут перекрывать движение транспорта от Бурштына до Ивано-Франковска.

Во вторник, 11 октября, армия страны-агрессорки Российской Федерации атаковала Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Россия также нанесла удары по объектам энергетики на Львовщине и Киеве.

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