Чехия согласовала обучение украинских пилотов F-16: когда оно начнется

Украинские пилоты F-16 пройдут подготовку в Чехии / © скриншот с видео

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Правительство Чехии одобрило программу подготовки восьми украинских пилотов на истребителях F-16, которая начнется в этом году на базе государственного предприятия LOM Praha. Увеличение подготовленных пилотов в рядах ВВС должно усилить обороноспособность Украины в условиях российской агрессии.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии.

Программа подготовки и ее особенности

Программа предусматривает 150 часов лётной подготовки, которая оценивается примерно в 32 миллиона чешских крон (1,3 млн евро). Важно отметить, что, хотя чешская армия не имеет на вооружении истребителей F-16, украинская сторона проявила заинтересованность в обучении на симуляторах и дозвуковых самолетах L-39, что позволит пилотам получить базовые навыки, необходимые для дальнейшей адаптации к F-16.

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Стратегическая поддержка Украины

«Если Украина должна и дальше эффективно защищаться от российской агрессии, она нуждается не только в военной технике, но и в хорошо обученных вооруженных силах, включая воздушные. Чешская Республика как активный член так называемой коалиции способностей осознает свою ответственность, а постоянная поддержка атакованной Украины отвечает ее стратегическим интересам», — отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

150 часов лётного времени предоставляются Украине бесплатно. Эти часы этого года уже не нужны чешской армии, что позволило передать их для обучения украинцев без дополнительной нагрузки на бюджет. Все расходы чешской стороны на обеспечение обучения будут возмещены из утвержденного бюджета Министерства обороны Чехии, поэтому дополнительных требований по финансовым средствам из государственного бюджета не предусматривается.

Роль центра авиационной подготовки LOM Praha

«Обучение украинских пилотов в Центре авиационной подготовки LOM Praha является для нас не только профессиональным вызовом, но и выражением активного участия в поддержке Украины и солидарности. У нас есть мощности, ноу-хау и опыт, и в сотрудничестве с Армией Чешской Республики мы готовы предложить их там, где это действительно нужно», — подчеркнул директор государственного предприятия LOM Praha Иржи Протива.

Реализация обучения и сопутствующих услуг стоимостью около 4,5 миллиона чешских крон (включающая наземную подготовку, симуляторы, логистическое обеспечение и медицинское освидетельствование) будет осуществляться в рамках нового дополнительного соглашения к действующему контракту между Министерством обороны и государственным предприятием LOM Praha. Это основывается также на действующем Соглашении о взаимном сотрудничестве между оборонными ведомствами Чехии и Украины.

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Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна готова продлить программу поставки артиллерийских снарядов для Украины, по меньшей мере, до 2026 года. Снабжение артиллерии, по мнению Липавского, станет еще более критическим на фоне ослабления поддержки США.