Человеческих ресурсов достаточно: в разведке рассказали, сколько военных РФ может еще привлечь к войне в Украине

Россия может перебросить на войну в Украину до 350 тыс. военнослужащих.

В украинской разведке отметили, что у страны-террориста РФ есть разветвленная сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в эфире "Военного телевидения Украины".

Также читайте Что происходит на фронтах Украины 2 сентября: появилась свежая карта боевых действий

"В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Россия имеет мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского союза – это и Армения, и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то выходит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", — рассказал представитель военной разведки Украины.

Как сообщалось в Генштабе, российские военные планируют возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. По мнению военного эксперта Сергея Грабского, в России достаточно человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

В Буче установили имя палача из русской армии

Читайте также: