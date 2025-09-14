Человеческий ресурс "стерся" быстрее, чем планировалось: военный о ситуации на фронте

Россия пытается восстановить темп наступления к уровню 2024 года

ВСУ системно отражают территории, а россияне теряют темп, в частности, в Донецкой области, ведь человеческий ресурс противника «стерся» быстрее, чем планировало его командование.

Об этом в эфире Украинского Радио сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, ситуация в Донецкой области скорее является продолжением наступательной кампании 2024 года, чем новым «летним» наступлением противника.

«Какой-то отдельной летней кампании у врага не было. Это было продолжение наступления образца 2024 года. Россияне пытались выполнить стратегические задачи, но были вынуждены тратить время на опрокидывание войск, перегруппировку, изучение новых территорий для подразделений, которые были привлечены после ротаций», — пояснил военный.

Россияне планировали развернуть масштабные действия и постепенно перестраивать силы осенью, однако вынуждены были изменить график из-за стремительного истощения человеческого ресурса.

«Человеческий ресурс, который они закладывали в операцию, „стерся“ быстрее, чем ожидали — поэтому опрокидывание подразделений, ротации и изучение новых участков происходили оперативнее, чем планировались», — отметил он.

Поэтому враг проводил перегруппировку летом, хотя рассчитывал сделать это позже.

В последние полтора месяца, говорит Тимочко, украинские войска не только останавливают наступления, но и локально выбивают врага с захваченных участков — переходят в контратаку и освобождают территории.

Он также подчеркнул влияние ударов по экономической инфраструктуре противника.

«Уничтожение их нефтеперерабатывающих объектов создало для России большие логистические и бюджетные проблемы», — сообщил Тимочко.

Это, по его словам, позволяет Украине перенаправлять ресурсы: одновременно усиливать войска на фронте и наносить удары по ключевым стратегическим целям, что снижает мобильность и оперативность российских подразделений.

