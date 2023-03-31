"Человеческого ресурса становится все меньше": генерал Сырский о штурме оккупантами Бахмута

Российские оккупанты на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — написал командующий Сухопутными войсками.

Также Сырский отмечает, что на Бахмутском направлении выполняют боевые задания подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они сбивают российские беспилотники, дроны-камикадзе и ударные БПЛА. Для этого бойцы эффективно сотрудничают с радиоэлектронной борьбой, чтобы быстро обнаруживать малозаметные и небольшие беспилотники. Кроме того, бойцы защищают украинские позиции от российских "Ланцетов".

Ранее аналитики заявили, что российские оккупационные войска существенно снизили темпы наступления в Бахмуте. ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.

По данным российских СМП, боевики "Вагнера" меняют тактику в Бахмуте и концентрируют силы, чтобы определить конкретные районы города для решающего штурма.

Минобороны Великобритании оценило, что наступление РФ на Бахмут останавливается и что ВС РФ могут переместить свое внимание на районы Авдеевки и в направлении Сватово-Кременная.

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