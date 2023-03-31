"Человеческого ресурса становится все меньше": генерал Сырский о штурме оккупантами Бахмута

Бахмут Донецкой области остается главной целью наступления ВС РФ.
Российские оккупанты на некоторых участках начинают нервничать, поскольку человеческого ресурса для наступления на Бахмут становится все меньше.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
"На некоторых участках враг заметно нервничает, потому что время играет против них, а человеческого ресурса для штурмов наших позиций остается меньше", — написал командующий Сухопутными войсками.
Также Сырский отмечает, что на Бахмутском направлении выполняют боевые задания подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они сбивают российские беспилотники, дроны-камикадзе и ударные БПЛА. Для этого бойцы эффективно сотрудничают с радиоэлектронной борьбой, чтобы быстро обнаруживать малозаметные и небольшие беспилотники. Кроме того, бойцы защищают украинские позиции от российских "Ланцетов".
Ранее аналитики заявили, что российские оккупационные войска существенно снизили темпы наступления в Бахмуте. ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.
По данным российских СМП, боевики "Вагнера" меняют тактику в Бахмуте и концентрируют силы, чтобы определить конкретные районы города для решающего штурма.
Минобороны Великобритании оценило, что наступление РФ на Бахмут останавливается и что ВС РФ могут переместить свое внимание на районы Авдеевки и в направлении Сватово-Кременная.
Читайте также: