"Человек, которому Путину сложно будет отказать": родные бойцов из "Азовстали" просят помощи у лидера Китая

"Человек, которому Путину сложно будет отказать": родные бойцов из "Азовстали" просят помощи у лидера Китая

Родственники украинских военных с мариупольского завода "Азовсталь" призвали лидера Китая Си Цзиньпина помочь в эвакуации бойцов по процедуре экстракции.

Родные защитников говорят, что Китай имеет большие экономические и политические связи с Россией, а лидер КНР оказывает влияние лично на президента РФ Владимира Путина.

Об этом родственники военных сказали в своем обращении на брифинге в Киеве 14 мая.

"На сегодняшний день в мире после всех переговоров есть еще один человек, которому Путину сложно будет отказать. Мы верим, что сильный и благородный Китай способен принимать решения во имя блага, во имя ценностей, поскольку стоит на страже этих ценностей. Мы просим высокочтимого лидера Китая Си Цзиньпина проявить большую любовь и заботу, и мировые ценности, и великую восточную мудрость – приобщиться к спасению защитников Мариуполя", – сказала супруга одного из военных Наталья Зарицкая.

В свою очередь отец бойца "Азова" Ставр Вишняк подчеркнул, что защитники Мариуполя находятся под постоянными ударами, без надлежащей медицинской помощи, медикаментов, воды и еды.

"Мы, родители, родные и близкие бойцов, снова и снова просим все мировое сообщество провести процедуру экстракции, мы просим вывести наших воинов, раненых бойцов, а также тела убитых в третью страну, где они будут оставаться до окончания военных действий", – сказал Вишняк.

Он также огласил просьбу к главе КНР принять все необходимые меры для обеспечения и выполнения процедуры экстракции, выступить посредником в роли третьей стороны и гарантом безопасности для бойцов.

Напомним, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что по состоянию на 14 мая государство ведет переговоры по эвакуации 60 человек из "Азовстали". Это тяжелораненые и медики.

Эти переговоры очень сложны и к ним привлекаются влиятельные посредники, сообщал президент Владимир Зеленский.

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