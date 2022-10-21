Человек, который хочет заморозить миллионы украинцев, не должен сидеть за столом G20 — Подоляк

Россия не должна иметь права на вето в ООН. В то же время Путин не должен сидеть за столом с лидерами G20.

Путин, развязавший войну против Украины, не должен сидеть за одним столом с лидерами G20.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, у России не должно быть права вето в ООН.

"Страна, которая вторгается с танками к соседям, делает геноцид и угрожает ОМУ, не должна иметь права вето в ООН. Человек, заказывающий удары ракет по критической инфраструктуре, чтобы заморозить миллионы людей, не должен сидеть за столом с лидерами G20. Неужели это не очевидные вещи?" – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что каховскую ГЭС заминировали еще в апреле, сейчас на дамбе два "Камаза" со взрывчаткой.

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